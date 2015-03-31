У Харківській області побудують вогневі споруди

Про це в ефірі "5 каналу" сказав голова Харківської обласної держадміністрації (ОДА) Ігор Райнін. "Кабмін виділив фінансування, але через певні процедури ці гроші надійдуть трохи пізніше. Ми попросили будівельні компанії сформувати бригади і поки що без грошей розпочати це будівництво. Жодна компанія Харківської області не відмовила", - розповів він, зазначивши, що така позиція будкомпаній свідчить про проукраїнський настрої харків'ян.

Читайте такожЯценюк закликав Захід допомогти Україні закрити кордони з РФІгор Райнін розповів, що всього буде 300 опорних пунктів, які будуть будуватися по всій лінії зіткнення. "Основні роботи будуть виконані у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. За дорученням президента, всі області повинні брати участь у цьому процесі", - зазначив голова ОДА.

Раніше міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що будівництво фортифікаційних споруд на сході України має завершитися до середини травня.