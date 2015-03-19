Будівництво укріплень на сході України має завершитись до середини травня - Зубко

Будівництво фортифікаційних споруд на сході України має завершитись до середини травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, про це він сказав у Краматорську на нараді з питань якнайшвидшого зведення таких споруд.

«Час на виконання цієї роботи дуже обмежений – до середини травня маємо звести всі фортифікаційні споруди. Ситуація напружена, тому для вирішення проблеми потрібно об'єднати зусилля не лише військових та обласних державних адміністрацій, а й всіх громадян України», - підкреслив Зубко.

За його словами, нинішній стан справ можна порівняти із тим, що склався після Чорнобильської катастрофи в Україні.

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Віце-прем'єр-міністр дав доручення голові Донецької обласної державної адміністрації Олександру Кіхтенку та голові Луганської обласної державної адміністрації Геннадію Москалю забезпечити підтримку і супровід робіт з укріплення.

Віце-прем'єр нагадав, що Кабінет міністрів прийняв рішення і виділив із резервного фонду державного бюджету 2015 року 850 млн грн саме на фортифікацію та будівництво лінії безпеки.

Зубко також запропонував створити робочу групу для оперативного опрацювання всіх питань, що виникатимуть в ході проведення фортифікаційних робіт.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Кабмін прийняв рішення про виділення з резервного фонду 865 млн грн для будівництва лінії безпеки на кордоні.

Також 18 березня перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук повідомив, що президент України Петро Порошенко доручив посилити оборонні фортифікаційні споруди.

Він нагадав, що з вересня минулого року розпочалось будівництво понад 200 фортифікаційних споруд, але на сьогодні необхідне їхнє оновлення та посилення.

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“Передбачається спорудження близько 300 опорних пунктів. На це передбачено фінансування, є відповідні кошти. Передбачається створення глибоко ешелонованої лінії, яка передбачає декілька оборонних ліній. Всі ці заходи мають бути проведені у стислі терміни і робота вже розпочалася”, - сказав Ковальчук.

Сьогодні, 19 березня, у Державній прикордонній службі заявили, що інженерне облаштування кордону з РФ почнеться з Харківської, Сумської, Чернігівської та частини Луганської області.