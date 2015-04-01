У Німеччині в госпіталі помер 18-річний український військовий

Про це у "Твіттері" повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник. "Сумна звістка: вночі у шпиталі Бундесверу міста Ульм помер наш 18-річний військовий. Вічна пам’ять герою! Співчуття рідним!", – написав він.

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Нагадаємо, 20 березня в Німеччину на лікування відправили 17 тяжкопоранених українських бійців.

Станом на 16 березня, за даними прес-служби президента, загалом на лікуванні у Німеччини перебували 44 громадянина України, які отримали важкі поранення на Майдані та у зоні АТО. Фінансування витрат, пов’язаних з транспортуванням в обох напрямках, лікуванням та реабілітацією, здійснювалося німецькою стороною.