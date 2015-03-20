Німеччина прийняла на лікування ще 17 поранених українських військових

Зокрема, сьогодні в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув літак Бундесверу для медичної евакуації.

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Як зазначила голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, радник президента Ольга Богомолець, 16 поранених бійців будуть проходити курс лікування в чотирьох військових госпіталях, а один, у відповідності з домовленостями волонтерських організацій, в цивільній клініці.

Вона зазначила, що на сьогоднішній день "кілька десятків українців вже пройшли лікування в медичних закладах Німеччини. Ще троє досі проходять курс лікування та реабілітацію". "Важко навіть сказати, наскільки об'ємною і неоціненною є ця допомога. Сьогодні я висловлюю вдячність уряду та посольству Німеччини, усім військовим і цивільним лікарям, волонтерам, які брали участь у підготовці цієї події. Сподіваюся на швидке повернення наших героїв додому" , - зазначила Ольга Богомолець.

Вона також підкреслила, що, крім Німеччини надавати гуманітарну допомогу Україні готові інші країни НАТО. "Вчора отримали підтвердження від НАТО про готовність продовжувати програму допомоги пораненим. Зокрема, лікарні Греції готові прийняти на лікування 21 пораненого. Найближчим часом приступимо до формування групи", - зазначила народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби президента України, станом на 16 березня на лікуванні в Німеччині знаходилися 44 громадянина України, які отримали тяжкі поранення на Майдані та в зоні АТО. Фінансування витрат, пов'язаних з транспортуванням в обох напрямках, лікуванням та реабілітацією, здійснювалося німецькою стороною.