Росія продовжує поставляти бойовикам паливо і боєприпаси - Тимчук

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Тимчук із посиланням на оперативні дані групи «Інформаційний спротив»,

За його словами, за останню добу зафіксовано переміщення близько 34 одиниць транспорту з боєприпасами та пальним, доставленими з РФ. 26 автомобілів попрямували до тилів двох «північних» тактичних груп бойовиків, сконцентрованих у районі Горлівка - Ясинувата - Єнакієве, і в районі Первомайськ - Стаханов. Частина колон постачання супроводжувалася бойовою охороною (до взводу, при 2-3 ББМ).

Спостерігається нарощування обсягів постачання для потреб «Горлівського гарнізону» російсько-терористичних військ як за попереднім, «північним» маршрутом (через Алчевськ - Дебальцеве і через Красний Луч - Дебальцеве - Вуглегірськ), так і за «південним» (через Сніжне (Амвросіївка) - Шахтарськ - Макіївку). За «південним» маршрутом в основному перекидається бойова техніка.

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На залізничних станціях Іловайськ та Дебальцеве противник продовжує ремонтно-відновлювальні роботи з метою збільшення пропускної здатності вузлів після численних ушкоджень, отриманих ними в результаті: в першому випадку - успішного ракетного удару українських військ, у другому - в результаті запеклих зимових боїв за «Дебальцевський плацдарм».

Серйозною проблемою для бойовиків у цьому відношенні залишається гостра нестача кваліфікованої робочої сили та рухомого ремонтного складу (спостерігаються активні спроби залучення до робіт фахівців і техніки з інших схожих сфер). Крани, тягачі, ремонтне обладнання вилучається в основному з машинобудівних підприємств і місцевих автотранспортних майстерень.

У Горлівці та Сніжному триває ремонт і технічне обслуговування артилерійських установок терористів. У Горлівці на території машинобудівного підприємства зафіксовано 11 САУ 2С1 «Гвоздика», у Сніжному на базі ремонтних майстерень - 4 установки РСЗВ БМ-21 «Град», одна установка РСЗВ БМ-27 «Ураган», дві САУ 2С3 «Акація» та 4 одиниці 2С1 «Гвоздика». Більше половини цих одиниць озброєння небоєготовні й перебувають у ремонті.