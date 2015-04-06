Україна домовилася з бойовиками про створення спільного сайту з даними про загиблих - депутат

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Насалик.

Нардеп повідомив, що минулого тижня пройшла зустріч, на якій були присутні представники від України, від європейської сторони та представники так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Найбільші проблеми у нас з полоненими в тому, що немає єдиного координаційного центру, який би вирішував ці питання... Ми почали цю роботу, вона дала свій результат. Ми домовилися про те, що буде єдиний сайт, де буде і кількість загиблих", - заявив Насалик.

Читайте такожБойовики "ДНР" заявили про припинення обміну полоненимиНасалик підтвердив, що це буде єдиний спільний сайт з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Дуже багато тіл перебуває на території "ДНР" і "ЛНР", якщо в "ДНР" хоча б налагоджена робота, де займається Даша Морозова та інші, то на території "ЛНР" взагалі катастрофічна ситуація", - додав він.

За його словами, сторони переговорів домовилися через 10 днів зустрітися або на території Києва, або на території Донецька в тому самому складі.