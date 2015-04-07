Російський канал видав Луганськ за Красноармійськ, аби звинуватити Україну в катастрофі MH17

В одному із сюжетів телеканалу «НТВ» заявили, що тягач – разом із установкою – був знятий на відео у місті Красноармійську, яке перебуває під контролем Збройних сил України. Однак це відео було відзняте у місті Луганську, пише Радіо Свобода.

Російські медіа продовжують тему розслідування катастрофи «Боїнга» рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, що сталася 17 липня 2014 року неподалік села Грабова на Донеччині. 5 квітня у сюжеті на каналі «НТВ» повідомили про те, що Київ, буцімто, не надає жодних доказів до версії, за якою літак був збитий сепаратистами, та додають, що начебто слідчі із Заходу не бажають слухати свідчень очевидців.

Читайте такожМіжнародна слідча група розшукує свідків збиття МН-17 ракетою "Бук" (відео)У цьому ж сюжеті згадують і про тягач із установкою «Бук». У міжнародної слідчої групи, до якої входять фахівці з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, є фото і відеодокази присутності установки «Бук» та тягача марки Volvo на сході Україні, однак у відеоролику ще раз закликають всіх, хто міг бачити пересування зенітної установки, звернутись до комісії.

А ось як російський канал розповів про один із вже відомих відеодоказів: «Проїзд тягача, про який йдеться у відео Голландської прокуратури, був знятий в місті Красноармійську, вже після того, як воно було взято під контроль ЗСУ. Так що свідків потрібно шукати серед командування української армії – що це за пускова установка, і коли з неї останній раз проводили пуск», – кажуть російські журналісти.

Насправді ж установку «Бук» зафіксували на відео у місті Луганську, який вже близько року перебуває під контролем озброєних угруповань сепаратистів, яким надає військову підтримку Росія. Інформація про це міститься у розслідуванні групи журналістів із Нідерландів та Німеччини у рамках проекту CORRECT!V, і у відео, опублікованому міжнародною слідчою групою.

«18 липня в 5:00 ранку тягач марки Volvo перевозив зенітний комплекс «Бук», їх бачили в місті Луганську, що вони їдуть у напрямку до населених пунктів Краснодон-Північне».

У розслідуванні в рамках проекту CORRECT!V йдеться про те, що раніше це відео обговорювали на прес-конференції в Росії, зокрема, генерал-лейтенант Картаполов заявив, що воно було відзняте у Красноармійську. Однак журналісти проекту CORRECT!V відвідали Луганськ у листопаді і підтвердили: «відео справжнє, навіть рекламний щит автодилера «Богдан» залишився на тому ж місці, хоч і трохи пошарпаний».