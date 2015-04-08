У ОБСЄ заявляють про нові факти порушення режиму тиші в Донецьку

Про це йдеться в звіті за 7 квітня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, зазначається, що представники місії спостерігали загальне збільшення випадків порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожРежим тиші: ОБСЄ продовжує фіксувати вибухи та спалахи навколо Донецька

Так, згідно зі звітом, під час перебування на оглядовому посту Спільного центру з контролю та координації за дотриманням припинення вогню, який розташовується на залізничному вокзалі Донецька (8 км від міського центру), спостережна моніторингова місія між 10.25 та 12.15 зафіксувала 132 випадки вибухів та стрілянини з великоколіберного кулемету та стрілецької зброї з північного, північно-західного, північного-східного напрямків на відстані 2-5 км від місця знаходження місії.

Також сказано, що об 11.10 та 11.25 під час перебування в Калінінському районі Донецька місія зафіксувала випадки вогню зі стрілецької зброї з невизначеного напрямку на південний схід від позицій спостерігачів.

Читайте такожБойовики "ДНР" ледь не розстріляли місію ОБСЄ біля Маріуполя

З 15.00 по 15.03, перебуваючи навпроти готелю ”Park Inn”, представники ОБСЄ чули шість вибухів з невстановленої зброї з півдня від позицій місії.

Крім того, під час перебування в підконтрольному бойовикам Докучаєвську (30 км на південний схід від Донецька), спостерігачі чули тривалий віддалений артилерійський вогонь з південного заходу від місця перебування місії.