Бойовики за день 17 разів обстріляли позиції сил АТО
Сьогодні, 9 квітня, з опівночі до 18.00 ситуація в зоні проведення АТО залишалася напруженою, бойовики 17 разів обстріляли позиції українських військ.
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.
Найбільш інтенсивні обстріли відбулися в районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски та Водяне Донецької області, де бойовики застосовували стрілецьку зброю та артилерію.
Так, неподалік Авдіївки в другій половині дня російсько-терористичні війська вели вогонь по українських позиціях із гранатометів, кулеметів, зенітної установки, танка, мінометів та артилерії калібру 122 міліметри.
Після опівночі бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військ в районі Широкине.
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Крім того, із мінометів були обстріляні українські позиції в районі шахти Дутовка, населених пунктів Піски та Опитне. Загалом терористи провели 6 мінометних обстрілів, у тому числі 4 – із мінометів калібру 120 міліметрів.
На Луганщині з 13.00 до 14.00 злочинці зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції в районі Кримського. Був зафіксований проліт двох безпілотників.
Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.