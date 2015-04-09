Бойовики за день 17 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

Найбільш інтенсивні обстріли відбулися в районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски та Водяне Донецької області, де бойовики застосовували стрілецьку зброю та артилерію.

Так, неподалік Авдіївки в другій половині дня російсько-терористичні війська вели вогонь по українських позиціях із гранатометів, кулеметів, зенітної установки, танка, мінометів та артилерії калібру 122 міліметри.

Після опівночі бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військ в районі Широкине.

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Крім того, із мінометів були обстріляні українські позиції в районі шахти Дутовка, населених пунктів Піски та Опитне. Загалом терористи провели 6 мінометних обстрілів, у тому числі 4 – із мінометів калібру 120 міліметрів.

На Луганщині з 13.00 до 14.00 злочинці зі стрілецької зброї обстріляли українські позиції в районі Кримського. Був зафіксований проліт двох безпілотників.

Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.