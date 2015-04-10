Російські фахівці з окупованих територій розсилають провокаційні СМС-повідомлення – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"На окупованій території активно працюють російські фахівці у галузі інформаційно-психологічних операцій. Вони мають на озброєнні спецзасоби, що імітують роботу станцій мобільних операторів. Зокрема, 6 квітня відбулася масова розсилка таких СМС-повідомлень абонентам операторів мобільного зв’язку про зняття з їхніх телефонних рахунків по 10 гривень для потреб АТО. Насправді ж гроші з рахунку не списуються, ця військово-психологічна операція розрахована на неуважних абонентів", - сказав Лисенко.

Він закликав всіх громадян бути пильними і не піддаватися на провокації противника.