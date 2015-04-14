На Донеччині склалася напружена ситуація, бойовики активізували повітряну розвідку - штаб АТО
Найбільш напруженою була ситуація на Донеччині, де бойовики вели інтенсивний вогонь у бік позицій сил АТО із мінометів, танків, зенітної установки, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Вчора, 13 квітня, з 18 години вечора до опівночі російсько-терористичні війська так званих "ДНР" і "ЛНР" продовжували збройні провокації, вели обстріли позицій українських військ.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Бандформування на лінії розмежування 26 разів порушили режим тиші, здебільшого із застосуванням мінометів, у тому числі у 8 випадках – калібру 120 міліметрів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільш напруженою була ситуація на Донеччині, де бойовики вели інтенсивний вогонь у бік позицій сил АТО із мінометів, танків, зенітної установки, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне, а також шахти Дутовка.
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"О 19.20 до 21.10 ворог обстріляв із артилерії калібру 122 міліметри наші позиції поблизу Авдіївки і Пісків. Крім того, в районі Авдіївки з 22 до 23 години під час гранатометних обстрілів застосувалися запалювальні боєприпаси", - повідомляють у штабі.
В районі Маріуполя вечір понеділка пройшов без обстрілів.
На Луганщині противник двічі обстріляв український опорний пункт зі стрілецької зброї неподалік Старого Айдара, а в районі урочища Суходол застосував по наших позиціях міномети калібру 120 міліметрів.
"У зазначений період ворог достатньо активно вів повітряну розвідку. На Луганщині та поблизу Маріуполя нашими військовими зафіксовано 8 прольотів безпілотників противника. Один із них над населеним пунктом Тепле поблизу Станиці Луганської збито засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України", - заявили у прес-центрі АТО.
13 квітня з 18 години вечора до опівночі російсько-терористичні війська так званих ДНР і ЛНР продовжували збройні провок...Posted by Прес-центр АТО on 13 квітня 2015 р.