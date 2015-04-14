ОБСЄ: Біля Широкиного продовжують використовувати важке озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні під час брифінгу в Маріуполі.

"Я розчарований повідомити, що режим припинення вогню порушувався декілька разів в Широкиному, важке озброєння продовжує там використовуватися", - зазначив Хуг, розповівши про сьогоднішню подорож спостерігачів місії до Широкиного. За його словами, спостерігачі пішою ходою ознайомились з ситуацією в зазначеному населеному пункті.

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Хуг розповів, що селище зазнало ще більших руйнувань у порівнянні з тим, що спостерігачі побачили тиждень тому. Також він акцентував увагу, що в населеному пункті на вулицях значно більше можна побачити нерозірваних снарядів.

"Під час візиту нашого патруля, ми чули два вибухи, і в результаті яких було поранено одного журналіста", - сказав Хуг, пояснивши, що вибух стався після того, як поруч з журналістом випадково здетонував нерозірваний снаряд. Постраждалому була надана перша медична допомога представниками ОБСЄ.

Заступник голови місії сказав, що черговий візит місії був присвячений, щоб заохотити всі сторони припинити військові дії та розпочати співпрацювати для нормалізації ситуації в цьому регіоні, а також демілітаризації.