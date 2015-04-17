Бойовики почали частіше обстрілювати населені пункти - штаб АТО

З 18 години до опівночі 16 квітня російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим дотримання припинення вогню. Двічі бойовики відкривали вогонь у напрямку населених пунктів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, вздовж лінії розмежування незаконні збройні формування 4 рази застосовували міномети калібру 120 міліметрів, що є грубим порушенням Мінських домовленостей.

"В районі населеного пункту Піски ворог двічі відкривав по опорному пункту сил АТО вогонь із мінометів калібром 120 міліметрів. Близько 23.00 в районі Маріуполя злочинці обстріляли із міномета калібром 120 міліметрів наш опорний пункт біля Талаківки. Також бандформування провели обстріли наших позицій із автоматичних гранатометів та кулеметів в районі населених пунктів Авдіївка, Попасна та Опитне", - йдеться у повідомленні.

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На Луганщині ворог обстріляв із мінометів позиції сил АТО неподалік села Сизе Станично-Луганського району.

"Почастішали обстріли населених пунктів. З 21.00 до 21.50 бандформування двічі обстріляли Піски із кулеметів та 120-міліметрових мінометів. Нагадаємо, що вдень 16 квітня злочинці обстріляли із 120-ти міліметрових мінометів місто Авдіївку", - заявляють у штабі.

У зазначений період українські війська на Луганщині і неподалік Маріуполя 5 разів фіксували прольоти розвідувальних безпілотних літальних апаратів. В районі населеного пункту Бутківка Старобільського району один із безпілотників було знищено.