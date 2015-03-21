ЄС оцінить виконання Мінських домовленостей і обговорить санкції наприкінці липня

Про це вона повідомила в Брюсселі під час роботи Брюссельського форуму, говорячи про нещодавно ухвалене рішення Європейської Ради, яким санкції ЄС для Росії пов'язані з повною імплементацією Мінських домовленостей, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте також Могеріні сподівається на зниження існуючої напруженості в енергетичних відносинах Києва і Москви

"Рішення глав держав та урядів полягає у тому, що ми не будемо ухвалювати рішень цими днями, термін дії санкцій спливає наприкінці липня. Наприкінці липня ми зробимо оцінку, де ми знаходимося в плані імплементації", - сказала Високий представник.

Могеріні нагадала, що Мінськими домовленостями передбачено, що контроль за кордоном повертається до української влади до кінця року. "Якщо все буде добре, я очікую, що санкції будуть з цим пов'язані і не будуть зняті до повного виконання Мінських домовленостей. Формальне рішення буде ухвалено пізніше", - наголосила вона.