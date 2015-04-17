Україна назвала умову демілітаризації Широкиного

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони.

"Представники української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснили чергову робочу поїздку до населеного пункту Широкине, Донецької області. Її метою стало визначення додаткових заходів для повного припинення вогню на проблемних ділянках лінії розмежування сторін у Широкиному та прилеглих до нього районах", - сказано в повідомленні.

Читайте такожОБСЄ має намір встановити цілодобове спостереження в районі ШирокиногоКрім того, обговорювалися питання демілітаризації цього населеного пункту та розміщення у ньому постійно діючого пункту спостереження у складі представників Збройних Сил України, збройних сил РФ та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Під час тристоронньої робочої зустрічі заступнику керівника СММ ОБСЄ Александру Хугу було доведено основні положення пропозицій української частини СЦКК щодо демілітаризації Широкиного. Українська сторона наголосила, що готова забезпечити демілітаризацію відповідної зони за умови дотримання повного припинення вогню протягом визначеного часу. Серед іншого, це надасть змогу розгорнути постійно діючий пункт спостереження" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, було обговорено пропозицію української частини СЦКК про встановлення у цьому населеному пункті веб-камер. Це дозволило б СММ ОБСЄ більш ефективно здійснювати контроль за припиненням вогню.

Раніше полк "Азов" виступив проти демілітаризації Широкиного, назвавши її безвідповідальним і шкідливим кроком