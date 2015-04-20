Бойовики перетворили Луганськ на великий військовий табір - Тимчук

Про це повідомляє керівник "Інформаційного опору", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент в цьому населеному пункті дислокується 6 великих окремих формувань загальною чисельністю 5,5-6 тис чол. (в їх складі - як військовослужбовці ЗС РФ, замасковані "під ополчення", так і російські найманці і місцеві бойовики)", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТимчук розповів про тактику ведення бою бойовиками на Донбасі

За даними Тимчука, ще близько 3 тис. російських військовослужбовців, найманці з РФ і бойовики "ЛНР" зафіксовані в селищах поблизу Луганська (в основному - в Кам'янобродському районі і в районі, прилеглому до н. п. Станиця Луганська).

Згідно з повідомленням, південніше Луганська відзначається скупчення артилерії терористів.