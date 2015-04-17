До Луганська зайшла чергова колона російської військової техніки - Снєгирьов
23:21, 17 квітня 2015Війна
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Співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов повідомив про чергову колону російської військової техніки, яка зайшла з території країни-агресора до Луганська
REUTERS
Про це він розповів у ефірі "Нічного телеекспресу" на Еспресо.TV.
"Сьогодні до Луганська зайшли чергові колони, як живої сили, так і техніки росіян. Вони розміщені наразі в луганському СІЗО", - повідомив він.
"В цій колоні, скоріш за все бійці 15-ої так званої "Миротворчої бригади", місце розташування якої поблизу міста Самара", - додав Дмитро Снєгирьов.
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Нагадаємо, що 17 квітня в зоні проведення Антитерористичної операції не припинялися збройні провокації з боку бандформувань. Подробиці з вечірнього зведення - за посиланням.
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