ОБСЄ: відведене важке озброєння бойовиків зникає з місць зберігання

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 19 квітня, опублікованому сьогодні.

"Місія повторно відвідала шість місць зберігання важкого озброєння "ДНР". У трьох з шести локацій СММ підтвердила, що озброєння не рухали з часу останнього візиту. В одному місці кількість одиниць і тип озброєння відповідали зафіксованим раніше, однак "ДНРівці" не дозволили місії перевірити серійні номери техніки. Ще в двох місцях не залишилося жодної раніше зафіксованої одиниці зброї", - сказано у звіті.

Читайте такожБойовики планують перекинути до Горлівки відведені "Гради" - розвідкаЗокрема, в одній з локацій зникли чотири "Гради", які, як заявили бойовики, повезли готувати "до параду 9 травня". В іншій локації члени місії не знайшли ні артилерії, яка там була раніше, ні представників "ДНР".

Також місія зафіксувала рух важкої техніки на контрольованій владою території у напрямку від лінії зіткнення.