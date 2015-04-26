За добу на Донбасі загинув військовий, семеро отримали поранення

За минулу добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, семеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

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"За добу внаслідок активних бойових дій один український воїн загинув, ще семеро отримали поранення", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня президент України Петро Порошенко запевнив, що Збройні сили України чітко дотримуватимуться Мінських домовленостей і не будуть йти в наступ, але в умовах наступу бойовиків не виключає запровадження воєнного стану.