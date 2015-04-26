Бійці полку "Дніпро-1" знищили склад з боєприпасами бойовиків поблизу Маріуполя

18:54, 26 квітня 2015
Війна
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Бійці полку «Дніпро-1» за підтримки Збройних Сил України знищили склад бойових припасів терористів, у якому зберігалися артилерійські боєкомплекти та озброєння.

Фото УНИАН

Як повідомила прес-служба полку на своїй сторінці у Фейсбук, склад розташовувався у селищі Дзержинськ, що поблизу Маріуполя.

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Крім того, бійці полку "Дніпро-1" підірвали важку бронетехніку терористів біля с.Саханка, зазначено у повідомленні.

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