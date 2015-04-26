Бійці полку "Дніпро-1" знищили склад з боєприпасами бойовиків поблизу Маріуполя

Як повідомила прес-служба полку на своїй сторінці у Фейсбук, склад розташовувався у селищі Дзержинськ, що поблизу Маріуполя.

Читайте такожУ Дзержинську затримали бойовика "Градуса", який "служив у ДНР" за 1900 гривень на місяць

Крім того, бійці полку "Дніпро-1" підірвали важку бронетехніку терористів біля с.Саханка, зазначено у повідомленні.