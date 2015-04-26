Бійці полку "Дніпро-1" знищили склад з боєприпасами бойовиків поблизу Маріуполя
18:54, 26 квітня 2015Війна
3541 0
Бійці полку «Дніпро-1» за підтримки Збройних Сил України знищили склад бойових припасів терористів, у якому зберігалися артилерійські боєкомплекти та озброєння.
Військові знищили склад бойовиків у Дзержинську / УНІАН
Як повідомила прес-служба полку на своїй сторінці у Фейсбук, склад розташовувався у селищі Дзержинськ, що поблизу Маріуполя.
Читайте такожУ Дзержинську затримали бойовика "Градуса", який "служив у ДНР" за 1900 гривень на місяць
Крім того, бійці полку "Дніпро-1" підірвали важку бронетехніку терористів біля с.Саханка, зазначено у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter