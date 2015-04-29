З полону бойовиків звільнені ще двоє військовослужбовців

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик.

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"Василь Ковальчук та відділ взаємодії по звільненню військовополонених при Міноборони, за сприяння СБУ, провели успішну операцію по звільненню двох наших хлопців: Ковальчука Ігоря 93 ОМБр і Олійника Євгена 51ОМБр. Хлопці провели в полоні більше 8 місяців", - сказав Василь Будик.