Бойовики дислокують велику кількість техніки у будинках Київського району Донецька – Лисенко
13:49, 30 квітня 2015Війна
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Бойовики дислокують велику кількість військової техніки у будинках Київського району Донецька та проводять там "навчання".
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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"У нас є дуже багато інформації про те, що бойовики саме в Київському районі Донецька дислокують дуже багато техніки у дворах, помешканнях, приватних будинках і проводять регулярні свої навчання із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше керівник "Інформаційного опору", народний депутат Дмитро Тимчук оприлюднив інформацію, що бойовики активно проводять "навчання" у житлових кварталах Донецька
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