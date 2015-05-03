У Луганській області на фугасі підірвалася військова вантажівка, водій важко поранений

Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

За даними прес-служби, в лікарню м.Артемівськ (Донецька область) із важкими травмами госпіталізовано 46-річного українського військового, котрий 1 травня підірвався на фугасі. Бензовоз під його керуванням був підірваний на автодорозі "Попасна-Артемівськ" вибуховим пристроєм, закладеним ворожою розвідувально-диверсійною групою. Стан пораненого оцінюється як важкий.

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Разом з тим прес-служба військово-цивільної адміністрації повідомляє, що після активних бойових дій та обстрілів прифронтових населених пунктів за останні дні минула ніч на Луганщині пройшла відносно спокійно. У більшості гарячих точок уздовж лінії розмежування вогню було тихо — не стріляли в Кримському, Трьохізбенці, Троїцькому, Станиці Луганській.

Незначні бойові дії (перестрілки з автоматичної зброї) серед ночі й над ранок неділі зафіксовані в Новотошківці (яку вчора обстріляли з танків та мінометів), на автодорозі Бахмутка в районі 29-го блокпосту та в Катеринівці (Попаснянський район). Інформації про постраждалих серед мирного населення чи руйнування немає.