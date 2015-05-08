У районі Первомайська та Брянки бойовики посилюють свої позиції

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Також він додав, що бойовики вдосконалюють позиції в районі Бахмутської траси. "Тут ведуться роботи з будівництва двох нових ВОП-ів (взводних опорних пунктів)", - написав Дмитро Тимчук.

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"Для посилення підрозділів в районі Гранітного в напрямку Тельманового висунувся мінометний підрозділ бойовиків у супроводі 4 одиниць бронетехніки і 3-х вантажівок", - зазначив він.

Також за інформацією Дмитра Тимчука, посилюється угруповання бойовиків в районі Горлівки, на Артемівському напрямку. В північну і північно-східну частину "Горлівського гарнізону" продовжує прибувати посилення. "До раніше перекинутої в цей район бронетехніки, протягом двох минулих діб відмічено переміщення сюди через Єнакієве 6 танків, 3-х одиниць установок "Стріла-10М" і близько 8 одиниць ББМ", - повідомив Дмитро Тимчук.

При цьому він зазначив, що подібна ситуація зафіксована на лівому фланзі Світлодарсько-Миронівського плацдарму. "Протягом трьох останніх діб сюди перекинуті не менше 10 танків, мотопіхотний підрозділ у складі 90 осіб на 11 БМП-2 та БТР-80, 82-мм міномети і ПТРК", - повідомив він.