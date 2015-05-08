У Міноборони повідомили про звільнення з полону двох бійців "Донбасу"
16:07, 08 травня 2015Війна
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З полону бойовиків звільнено двох бійців батальйону "Донбас" в результаті переговорів Міноборони.
REUTERS
Про це повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні в результаті прямих переговорів відділу взаємодії при Міноборони і офіцером з роботи з військовополоненими Донецька, були звільнені двоє бійців батальйону Донбас», - написав він, уточнивши, що звільнено Артура Гармаша і Валентина Коваля.
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Нагадаємо, раніше колишній президент України, представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив про 1 тис. 460 осіб, які зникли безвісти на сході.
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