Бойовики концентрують свої війська в напрямку Маріуполя - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук на Facebook.

«Зокрема, противник продовжує перекидання тактичних резервів в район н. п. Безіменне. Протягом останніх діб зафіксовано перекидання близько 350 осіб., 15 од. вантажного транспорту, близько 20 од. броньованої техніки (включаючи 6 танків)», - пише Тимчук.

За його словами, дані резерви розгорнуті на вузькій ділянці в районі від узбережжя до траси Т0519.

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У той же час, за інформацією Тымчука, бойовики продовжують накопичувати сили і засоби у Донецьку (Петровський та Куйбишевський райони). З району Дебальцевого туди повернулися ряд бандформувань «ДНР», які брали участь у боях на плацдармі.

«Відновлення боєздатності, доукомплектування та збільшення озброєння даних формувань здійснюється вже по їх прибуттю в Донецьк. Для цих цілей протягом 23-24.02 очікується прибуття в Донецьк як мінімум двох великих конвоїв з живою силою і озброєннями», - повідомляє Тимчук.