Бойовики "ЛНР" заборонили ОБСЄ перебувати біля кордону РФ

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 14 травня, пише ZN.UA.

Так званий "козачий отаман "ЛНР" в Свердловську 13 травня заявив, що всі прикордонні пункти між Україною і РФ були передані "прикордонникам "ЛНР".

"Спостерігачі обговорили з отаманом питання, що стосуються доступу до прикордонної зони. За словами співрозмовника, спостерігачі матимуть можливість пересуватися у внутрішній прикордонній зоні (на відстані 15 км від кордону), але їм не буде дозволено перебувати в 1-2 км зоні від контрольованого "ЛНР" сегменту кордону між Україною та РФ", - йдеться у звіті.

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Місія ОБСЄ в звіті також зазначила, що в районі Широкиного обидві сторони не відвели важке озброєння.