Штаб АТО: бойовики обстрілюють українських військових з усієї наявної в них зброї
Бойовики й надалі продовжують провокації та нищать інфраструктуру населених пунктів, що знаходяться вздовж лінії розмежування.
Розпочинаючи з 18.00 годин вчорашнього вечора терористи продовжують обстрілювати позиції українських військових практично з усієї наявної в них зброї, повідомляє прес-центр АТО.
На Луганському напрямку бойовики застосовували танки, артилерію, міномети, гранатомети, кулемети, протитанкові ракетні комплекси, снайперські гвинтівки та стрілецьку зброю, обстрілюючи переважно Станицю Луганську. Дісталося і Щастю.
На Донецькому напрямку злочинні озброєні угрупування обстріляли Гранітне, Опитне, Березове і Піски.
На Артемівському напрямку бойовики вели вогонь у Світлодарському, Ленінському, Кіровому, Розовці та Золотому.
Також, як повідомляють у штабі, обстрілювали і Широкине. Отримуючи адекватну відповідь, вони мало не щоразу запрошують припинення вогню, і щоразу перші ж його порушують.
Безпілотники бойовиків було помічено у небі за напрямками Чермалик-Новоселівка, Ясинувата-Донецьк, Старобільськ-Курячівка, Лиман-Щастя, а також Весела Гора-Щастя.
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У прес-центрі АТО додають, що українські солдати й надалі продовжують допомагати місцевому населенню. Зокрема, за власною ініціативою бійці одного з підрозділів Збройних Сил України, які захищають Широкине, взялися відновлювати водопостачання у Бердянському.