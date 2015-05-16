Радник президента: з Артемівська вивезли всю бронетехніку
Всю сучасну стрілецьку зброю з Артемівських центральних складів озброєння вивезено на 95%
Артемівська база бронетехніки вивезена повністю.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента Юрій Бірюков.
"Всього вивезли 1900 одиниць бронетехніки, бо знаходження її в 40 км від лінії фронту всіх сильно напружувало", - йдеться в повідомленні.
Бірюков також додав, що всю сучасну стрілецьку зброю з Артемівських центральних складів озброєння вивезено на 95%.
«Залишки на базі - автомати Томпсона, пістолети Наган і Маузер, трилінійні гвинтівки Мосіна 1891 року (15 тисяч штук), трофейні німецькі кулемети MG34 і MG42, та інша музейна екзотика. ППШ, кулемети Максима. Їх теж вивозять, попутно думаючи про подальшу долю», - додав він.
Товарищи московские политтехнологи и ольгинские кураторы! Очень прошу сменить какую-то из страничек (не знаю порядковы...Posted by Юрий Бирюков on 15 Май 2015 г.