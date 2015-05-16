Радник президента: з Артемівська вивезли всю бронетехніку

10:41, 16 травня 2015
Війна
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Всю сучасну стрілецьку зброю з Артемівських центральних складів озброєння вивезено на 95%

REUTERS

Артемівська база бронетехніки вивезена повністю.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента Юрій Бірюков.

"Всього вивезли 1900 одиниць бронетехніки, бо знаходження її в 40 км від лінії фронту всіх сильно напружувало", - йдеться в повідомленні.

Бірюков також додав, що всю сучасну стрілецьку зброю з Артемівських центральних складів озброєння вивезено на 95%.

«Залишки на базі - автомати Томпсона, пістолети Наган і Маузер, трилінійні гвинтівки Мосіна 1891 року (15 тисяч штук), трофейні німецькі кулемети MG34 і MG42, та інша музейна екзотика. ППШ, кулемети Максима. Їх теж вивозять, попутно думаючи про подальшу долю», - додав він.

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Posted by Юрий Бирюков on 15 Май 2015 г.
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