На Луганщині прикордонники вступили в бій з диверсантами, є поранені

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України

"Так під час виконання завдань з моніторингу рубежів держави прикордонники, на напрямку Можаївка (РФ) – Гарасимівка (Укр), на відстані 200 м від державного кордону виявили невідому особу. При спробі переслідування та затримання її, на відстані 100 м від державного кордону правоохоронці виявили декілька осіб в маскувальних халатах, які при появі прикордонників відкрили вогонь. Розпочався бій", - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-служби, у результаті злагоджених дій українських військових диверсійно-розвідувальна група змушена була відступити.

"Терористи, які намагалися здійснити диверсію, відійшли на територію Російської Федерації. Однак в результаті підриву ручної гранати, кинутої диверсантами, отримав наскрізне осколкове поранення один з прикордонників", - уточнили в ДПСУ.

Довідка УНІАН. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.