Ніч у зоні АТО: Бойовики обстріляли більше 10 населених пунктів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжують руйнувати та знищувати цивільні об'єкти, обстрілюють позиції сил АТО. Застосовують… озброєння танків, БМП, зенітних установок, мінометів, гранатометів. Стріляють з снайперських гвинтівок, стрілецького озброєння", - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-центру, бойовики зосередили вогонь на Донецькому напрямку: обстріляли Піски, Старогнатівку, Строганівку, Авдіївку, Гранітне, Опитне, Водяне та Мар’їнку.

У той же час, як зазначається, на Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та кулеметів вели вогонь по Станиці Луганській. Обстріляли і Щастя. На Артемівському – вели вогонь по Майорську та Попасній.

Разом з тим, згідно з повідомленням, відносно спокійно було на Маріупольському напрямку: тут терористи лише один раз, вночі, обстріляли з стрілецької зброї Широкине.

За інформацією прес-центру, безпілотні літальні апарати загарбників було помічено у небі, за напрямками Підгорівка - Лиман, Старобільськ – Курячівка.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.