Біля Попасної 17 травня загинули волонтери зі Львівщини та Луганщини - уточнені дані

18:00, 18 травня 2015
Війна
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Біля Попасної Луганської області внаслідок підриву на фугасі 17 травня загинули полковник Нацгвардії, рядовий та волонтер зі Львівщини і один волонтер з Луганської області, ще один львівський волонтер поранений і перебуває в лікарні.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

За даними міськради, 17 травня загинули: полковник Нацгвардії, 41-річний львів’янин Андрій Соколенко, волонтер, один з керівників львівської громадської організації "Варта 1", 50-річний львів’янин Володимир Бондар, рядовий з Самбора Львівської області Іван Попіль та волонтер з Луганської області.

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Крім того, за даними міськради, волонтер зі Львова Андрій Романчак поранений і зараз перебуває в лікарні на території Донецької області.

Як зазначили в прес-службі, в середу, 20 травня, на Личаківському цвинтарі Львова відбудеться похорон Соколенка. У нього залишилася дружина і 15-річна донька. Соколенко перебував у зоні антитерористичної операції майже рік, це мала бути його 4-та ротація.

«На сході країни, на війні, загинув наш львів’янин Андрій Соколенко, полковник. Це дуже велика втрата. Я хочу висловити співчуття рідним, друзям. Також загинув ще один наш львів’янин волонтер. Зараз проходять процедури впізнання. Андрія Соколенка планують поховати на Личаківському кладовищі у Львові в середу», - цітує прес-служба міського голову Львова Андрія Садового.

Раніше УНІАН з посиланням на прес-службу голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля повідомляв, що 17 травня біля міста Попасна Луганської області внаслідок підриву фугасу загинули двоє військовослужбовців та двоє волонтерів із Львівської області.

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