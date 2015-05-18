У Москаля уточнили: під Попасною загинули двоє волонтерів, ще один перебуває в реанімації

За уточненими даними, вчора 17 травня, біля міста Попасна внаслідок підриву фугасу загинули двоє військовослужбовців та двоє волонтерів із Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

За інформацією прес-служби, загинули 44-річний полковник та 19-річний рядовий (водій автомобіля) Нацгвардії, а також волонтери із Львівської області.

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Ще один волонтер отримав важкі травми й госпіталізований у реанімацію Артемівської міської лікарні.

У прес-службі нагадали, що 17 травня близько 11.20 на грунтовій дорозі поблизу м.Попасна, практично на самій лінії розмежування вогню, підірвався військовий автомобіль «УАЗ-Хантер». Підрив було здійснено за допомогою фугасу, який, імовірно, вночі заклала диверсійно-розвідувальна група бойовиків. Саме цією дорогою в той час переконували їхати в с.Троїцьке Москаля.