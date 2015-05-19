ЗМІ: До російських ГРУшників у госпіталь приїхали три міжнародні місії і озброєні військові (фото)

Про це повідомляє Громадське.

Спецпризначенців охороняють озброєні військові та люди в цивільному. Працівникам лікарні спілкуватись з журналістами наразі заборонено.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Читайте такожБойовики вимагають звільнити затриманих військових РФ, "щоб уникнути ескалації обстановки"

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, "що ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнення.