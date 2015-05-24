На Луганщині за вечір та ніч поранені троє військовиків - Москаль

В селищі перебитий газопровід (станом на 8.30 пошкодження встигли усунути, газопостачання відновлено), пошкоджені житлові будинки (побиті дахи та вікна). Даних про постраждалих мирних мешканців немає, однак унаслідок обстрілу поранений один військовослужбовець, повідомляє прес-служба голови обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Читайте такожБойовики обстріляли Авдіївський коксохімічний завод з РСЗВ - ОДАКрім Станиці, бойові зіткнення та обстріли відбулися також у Щасті та Кримському. Руйнувань інфраструктури чи житла тут немає, але в обох населених пунктах поранені українські військові.

За попередніми даними, всього, починаючи з учорашнього вечора й до сьогоднішнього ранку, унаслідок бойових дій на Луганщині поранені троє військовослужбовців.