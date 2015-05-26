У день народження Путіна бойовики йшли на штурм Донецького аеропорту як "зомбі" - "кіборг"

В день народження президента РФ Володимира Путіна, 7 жовтня 2014 року, був надзвичайно великий штурм Донецького аеропорту. Терористи йшли на позиції сил АТО, як "зомбі".

Про це в ході безстрокового телемарафону "Україна понад усе" в ефірі "5 каналу" сказав легендарний "кіборг", заступник командира взводу 2-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади Іван Трембовецький з позивним "Юнга".

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"Коли був день народження Путіна, був великий штурм (Донецького аеропорту - Ред.). Вони (терористи - Ред.) йшли і йшли. Але було зрозуміло, коли йдуть підготовлені люди і коли просто гарматне м'ясо. А вони просто йшли як зомбі. Це правда - чи то вони були під чимось. Вони йшли і вмирали", - зазначив він.

Водночас, зі слів Трембовецького, під час тієї атаки були і такі бойовики, яким вдавалося підійти до українських позицій на відстань 20 метрів.

"Тоді ставало ясно, що ця людина - професіонал. Такі були. Особливо вночі, коли їх важко побачити", - додав він.