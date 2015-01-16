Порошенко про штурм Донецького аеропорту: Вчора "кіборги" здійснили неможливе

Атаки на Донецький аеропорт вчора були відбиті завдяки відважним діям «кіборгів» і добре організованому керівництву військами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це президент Петро Порошенко сказав під час зустрічі з керівниками фракцій Верховної Ради.

За його словами, вчорашній день буде вписаний золотими літерами в історію Збройних сил України.

«Високопрофесійні відважні дії українських «кіборгів» в Донецькому аеропорту, дуже добре організоване керівництво військами, своєчасне введення резервів дозволили вчора здійснити неможливе», - повідомив Порошенко.

«Це все робиться для того, щоб ми чітко продемонстрували, що перемир’я - це не слабкість України, це – сила. І той, хто спробує цинічно і підступно порушити його, заплатить за це життям», - наголосив президент.

За його словами, зараз відбувається перегрупування військ та вводяться додаткові підрозділи, які пройшли бойове злагодження для відновлення боєздатності на найбільш небезпечних точках. За словами Порошенка, за останні 4 місяці українська армія була значно посилена.

Президент подякував керівникам фракцій, які підтримали указ про мобілізацію.

«Ця мобілізація дасть можливість посилити наші Збройні сили. Одночасно з нею пов’язана ротація наших військовослужбовців, які перебувають на фронті. Це потрібно для того, щоб вони мали можливість побувати вдома, відновити боєздатність», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНАІН, вчора, 15 січня, цілий день не вщухали бої за Донецький аеропорт між російсько-терористичними військами та силами АТО.

Сьогодні зранку бойовики відновили штурм Донецького аеропорту, є поранені з українського боку.