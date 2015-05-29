У Яценюка вважають, що присутність 40 тисяч озброєних людей на Донбасі говорить про те, що РФ продовжить наступ

Про це радник прем'єр-міністра Данило Лубківський заявив на засіданні 8-го Київського форуму з безпеки.

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"Я переконаний, що треба говорити про впевненість, яка базується на конкретних цінностях і на конкретному розрахунку, як найефективніше використати інструменти, аби забезпечити спільну безпеку захисту цих цінностей. Абсолютно зрозуміло, що Росія буде продовжувати наступати, як вона про це говорила і демонструвала неодноразово. І як було зазначено... 40 тис. добре озброєних військ знаходиться на нашій території", - наголосив Данило Лубківський.

За його словами, РФ постійно порушує Мінські угоди, на Донбас прибуває важке озброєння, що свідчить, що стратегія президента Росії Володимира Путіна залишається незмінною.

На переконання радника прем'єра, Путін не боїться використовувати різні інструменти, включаючи військову силу.

Як сказав Данило Лубківський, Володимир Путін підриває впевненість, створюючи ілюзію, що існує два альтернативних шляхи. "Дві правди - його сила напряму пов'язана зі слабкістю західних держав. Український економічний колапс навіть більше потрібен Путіну, ніж військова перемога, тому що він потім зможе скинути із себе всю відповідальність. Економічні і соціальні заворушення підірвуть усю Україну. Військова перемога дасть йому контроль тільки над частиною території з подальшим тягарем, який Росія не може на себе взяти", - зазначив Данило Лубківський.