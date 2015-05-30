У Луганській області за минулу добу, 29 травня, і сьогодні, 30 травня, бойовики обстріляли Станицю Луганську, околиці селищ Кримське і Трьохізбенка.

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, в ніч проти суботи Станиця Луганська зазнала обстрілів з правого берега Сіверського Донця, окупованого бойовиками. Крім автоматичної зброї, вогонь вівся з гранатометів і мінометів. В результаті прямого влучення міни зруйновано приватний будинок у центральній частині селища. Ніхто з господарів там тривалий час не проживає (люди виїхали ще торік, рятуючись від війни), тому обійшлося без постраждалих. Системи життєзабезпечення у результаті обстрілу не перебиті.

Сьогодні, 30 травня, з 2.00 і до 4.30 ранку йшов бій у сел. Трьохізбенка. Бойовики з боку Слов'яносербська обстріляли позиції наших військових біля напівзруйнованого мосту з протитанкових керованих ракет і мінометів. З нашої сторони поранених і загиблих немає, за достовірною інформацією, є поранені (а, можливо, й убиті) кілька бойовиків.

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Бойові дії минулої ночі велися також у селищі Кримське (біля колишнього 31-го блокпоста на "Бахмутці"). На околиці селища в районі протитуберкульозного санаторію спалахували перестрілки із застосуванням автоматів, кулеметів, гранатометів і мінометів. Останні вибухи лунали сьогодні о 4.00 ранку. Житловий сектор залишився поза зоною ураження, інформації про поранених або загиблих військових не надходило. Зараз у Кримському тихо.