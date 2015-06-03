Ситуація в районі Мар'їнки та Красногорівки стабілізувалася – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"3 червня терористи продовжили обстріли позицій українських військових та населених пунктів сходу України. На Маріупольському напрямку з 120-мм мінометів та самохідних артилерійських установок обстріляли Широкине. Щоправда, після 7 години ранку і до вечора тут настала тиша. На Артемівському зранку в районі Луганського відбулося бойове зіткнення, яке тривало майже дві години. Танк та міномети злочинців гатили по Новгородському та Широкій Ланці. Зовсім тихо було лише на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що справжньої ескалації конфлікту терористи добивалися на Донецькому напрямку.

"Протягом всієї ночі вони з артилерії та мінометів заборонених калібрів обстрілювали Піски, Опитне, шахту Бутовка, Водяне, Красногорівку, Невельське, Первомайське, Березове, Гранітне, Авдіївку, Новогригорівку. Після 6 ранку злочинці активно застосовували реактивні системи залпового вогню по населеним пунктам Піски, Мар'їнка, Березове, Невельське, Первомайське, та Водяне. Внаслідок цих обстрілів Мар'їнка дотепер охоплена пожежами. Російсько-терористичні найманці декілька разів робили спроби штурмувати наші позиції. Та щоразу отримували гідну відсіч. Наразі в районі населених пунктів Мар'їнка та Красногорівка ситуація стабілізувалася, українські військові знаходяться на своїх позиціях. Над Мар'їнкою майоріє державний прапор України", - додає прес-центр АТО.