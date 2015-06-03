Журналіст повідомляє про початок третьої хвилі штурму Мар'їнки бойовиками
18:13, 03 червня 2015Війна
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Спецкор ТСН Андрій Цаплієнко повідомляє про те, що в Мар'їнці бойовики знову пішли на штурм.
"У Мар'їнці бойовики знову пішли в атаку. Третя за добу. Схоже, не збираються зупинятися. Дуже сподіваюся, що це не той самий наступ, яким півроку лякали песимісти", - повідомив у Фейсбук Цаплієнко.
На уточнююче запитання, звідки у нього ця інформація, Цаплієнко повідомив, що отримав її від бійців ВСУ з Мар'їнки.
У Мар'їнці бойовики знову пішли в атаку. Третя за добу. Схоже, не збираються зупинятися. Дуже сподіваюся, що це не той самий наступ, яким півроку лякали песимісти.Posted by Andriy Tsaplienko on 3 Червень 2015 р.
Пізніше Цаплієнко уточнив, що бойовики атакують слабкі місця нашої оборони. З нашого боку є втрати.
Похоже, приказ наступать действительно был. Атакуют слабые места нашей обороны. Идет третья за сутки атака Марьинки. А ...Posted by Andriy Tsaplienko on 3 Июнь 2015 г.
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