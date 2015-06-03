Журналіст повідомляє про початок третьої хвилі штурму Мар'їнки бойовиками

"У Мар'їнці бойовики знову пішли в атаку. Третя за добу. Схоже, не збираються зупинятися. Дуже сподіваюся, що це не той самий наступ, яким півроку лякали песимісти", - повідомив у Фейсбук Цаплієнко.

На уточнююче запитання, звідки у нього ця інформація, Цаплієнко повідомив, що отримав її від бійців ВСУ з Мар'їнки.

У Мар'їнці бойовики знову пішли в атаку. Третя за добу. Схоже, не збираються зупинятися. Дуже сподіваюся, що це не той самий наступ, яким півроку лякали песимісти. Posted by Andriy Tsaplienko on 3 Червень 2015 р.

Пізніше Цаплієнко уточнив, що бойовики атакують слабкі місця нашої оборони. З нашого боку є втрати.