Голова ОБСЄ занепокоєний загостренням конфлікту на Донбасі

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачіч засудив черговий спалах насилля на Донбасі і закликав усі сторони протистояння повернутися за стіл переговорів і знайти політичне вирішення конфлікту.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Застосування сили є неприйнятним. Я надзвичайно занепокоєний застосуванням важкого озброєння, а також невибірковими обстрілами житлових районів, що є серйозним порушенням Мінських угод», – йдеться у заяві Дачіча, опублікованій у четвер, 4 червня.

Читайте такожРада Безпеки ООН завтра проведе позачергове засідання по Україні«Усі сторони протистояння мають утриматися від використання сили, дотримуватися режиму припинення вогню та інших елементів Мінських домовленостей, включаючи негайне відведення важкого озброєння», – наголосив Івіца Дачіч.

Раніше УНІАН повідомляв, що Івіца Дачіч висловив серйозне занепокоєння у зв’язку із застосуванням заборонених видів важкого озброєння та посиленням військового протистояння навколо Донецька та Широкиного.