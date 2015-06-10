ОБСЄ 9 червня зафіксувала понад 300 вибухів на Донецькому напрямку у зоні АТО

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 9 червня, опублікованому сьогодні.

Зазначається, що фахівці продовжували фіксувати збільшення кількості порушень режиму припинення вогню зі спостережного посту Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька.

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"Спеціальна моніторингова місія чула 129 та бачила додаткові 202 вибухи, які були спричинені вогнем з 122-мм артилерії, 120-мм мінометів та 32-23-мм зенітних установок з дистанції від 3 до 7 км з півночі, північного сходу, північного заходу", - сказано у повідомленні.