ОБСЄ 9 червня зафіксувала понад 300 вибухів на Донецькому напрямку у зоні АТО
19:31, 10 червня 2015Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі вчора, 9 червня, зафіксувала понад 300 вибухів на Донецькому напрямку у зоні проведення антитерористичної операції.
Спеціальна моніторингова місія чула 129 та бачила додаткові 202 вибухи / УНІАН
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 9 червня, опублікованому сьогодні.
Зазначається, що фахівці продовжували фіксувати збільшення кількості порушень режиму припинення вогню зі спостережного посту Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька.
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"Спеціальна моніторингова місія чула 129 та бачила додаткові 202 вибухи, які були спричинені вогнем з 122-мм артилерії, 120-мм мінометів та 32-23-мм зенітних установок з дистанції від 3 до 7 км з півночі, північного сходу, північного заходу", - сказано у повідомленні.
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