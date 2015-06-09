Зростає загроза "диверсійно-терористичної війни" в тилах сил АТО - Тимчук

Про це повідомив координатор групи "Інформаційне опір", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Фактично лінія розмежування прозора, обійти будь-блок-пост сил АТО для групи підготовлених диверсантів не складає труднощів. У районах, що примикають до території "ДНР", ситуацію погіршує позиція керівництва ДонОДА щодо "спрощення пропускного режиму в зоні АТО", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у зв'язку з цим актуальна загроза перенесення "диверсійної війни" в оперативно-тактичні тили сил АТО, що зробить уразливими органи військового управління, комунікації і систему логістики українських військ.