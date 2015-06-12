Бойовики за день майже 60 раз обстріляли українських військових

Про це повідомляє прес-центр Анти терористичної операції.

За даними прес-центру, найскладніша ситуація зберігається на Донецькому напрямку.

«Піски, Опитне, Водяне, Мар’їнку, Авдіївку та Новомихайлівку ворог щільно обстрілював з 122-мм гаубиці, 120-мм мінометів, танків, гранатометів та стрілецької зброї. Всього на цьому напрямку зафіксовано понад 40 обстрілів», - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що з танків загарбники стріляли по житлових кварталах Водяного та Авдіївки.

«Біля Артемівська по Лозовому, Майорську й Луганському бойовики били з мінометів калібру 120 мм та 152-мм артилерійських систем», - зазначається в повідомленні.