Ніч у зоні АТО: бойовики обстріляли з танків Авдіївку та Водяне

Бойовики близько 30 разів обстріляли позиції сил АТО та населені пункти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"Найгарячіше було на Донецькому напрямку. По Пісках ворог 8 разів бив із 120-мм мінометів, артилерійських систем калібром 122 мм, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин. В цьому ж районі неодноразово потрапляли під обстріли бойовиків Шахта Бутовка, Опитне", - зазначають у штабі.

Авдіївку та Водяне ввечері обстрілювали з танків, Мар'їнку - зі стрілецької зброї.

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Водночас на Луганщині під обстріли гранатометів, 82-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів потрапили Щастя, Нижньотепле, Сокольники, Новотошківське, Кримське та Донецьке.

"Опівночі з мінометів калібру 120 мм бандити обстріляли Майорськ, що на Артемівському напрямку. Під ранок 122-мм артилерія російсько-терористичних військ гатила по наших позиціях поблизу Луганського", - додають військові.

За даними штабу, в районі Маріуполя ніч минула тихо. Зафіксовані прольоти 15 ворожих безпілотників.