Нову електронну систему пропуску на Донбасі презентують наступного тижня - Наливайченко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1" в неділю.

"Наступного тижня за моїм дорученням штаб Антитеристичного центру при Службі безпеки України презентує розроблену вже разом з громадськими організаціями "Донбас SOS", луганськими та іншими нашими партнерами нову пропускну електронну систему для громадян", - заявив Наливайченко.

Голова СБУ погоджується з тим, що треба чітко на майбутнє врегулювати можливість доставки медикаментів на окуповані території такими організаціями як Міжнародне товариство Червоного Хреста та "Лікарі без кордонів".

У цьому зв'язку голова СБУ зазначив, що медикаменти потрібно доставляти для цивільних громадян, а не терористів, і не для того, щоб вони цинічно ними торгували.

Читайте такожПорошенко розповів, коли добудують оборонні споруди на Донбасі"Вони зараз, до речі, торгують людьми, коли наші громадянки опиняються аж в Китаї, і ми змушені задіювати і міністерство внутрішніх справ... щоб зупинити работоргівлю", - сказав Наливайченко.

За його словами, лінія зіткнення є тією межею, де терористи зупиняють зусилля уряду і гуманітарних організацій для допомоги людям.

Також голова СБУ вкотре зазначив, що "жорстко має бути перекрито раз і назавжли постачання будь-яких товарів для терористів".

Читайте такожНаливайченко: Мене крісла не цікавлятьРаніше УНІАН повідомляв, що в організації "Донбас SOS" наголошують на неефективності та нежиттєздатності пропускної системи на Донбасі.

На підставі звернень на "гарячу лінію" організації "Донбас SOS" перераховує основні проблеми. Електронну систему перепусток офіційно не запущено, вона далі працює в тестовому режимі. Оперативна інформація про її роботу на офіційних сайтах відсутня. Постійно ходять чутки, що електронна пошта того чи іншого сектора не працює.