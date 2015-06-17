На Донеччині за підозрою у вбивстві двох жінок затримано військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 15 червня у с. Луганське Артемівського району було скоєно вбивство двох місцевих мешканок: 77-річної матері та її 45-річної доньки. Жінки померли від кульових поранень у голову.

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Під час проведення слідчо-оперативних заходів, організованих галузевим відділом прокуратури Донецької області у порядку ст. 208 КПК України затримано двох рядових військовослужбовців ЗСУ 23-х та 25 років, які зізналися у скоєнні вбивств.

Встановлено, що 15 червня військовослужбовці проникли до будинку, де мешкали загиблі, яких вони підозрювали в сепаратизмі, та застрелили жінок із автомата.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Вирішується питання про передачу здійснення процесуального керівництва у провадженні до Військової прокуратури Донецького гарнізону Південного регіону України.