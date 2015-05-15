На Донеччині міліція затримала чотирьох військовослужбовців за підозрою у двох вбивствах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС у Донецькій області.

«Кримінальні провадження за цими фактами відкриті і розслідуються правоохоронцями Маріуполя та Костянтинівки. Усі підозрювані заарештовані і перебувають під вартою», - сказано в повідомленні.

Зокрема, у відомстві поінформували, що співробітники Костянтинівського міськвідділу міліції розкрили вбивство мешканця Дзержинська, тіло якого було виявлено 29 квітня неподалік від шахти «Свята Мотрона» з вогнепальним пораненням.

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«У ході оперативно-розшукових заходів співробітники міліції встановили причетність до вчинення вбивства військовослужбовця Збройних сил України. 12 травня підозрюваний був затриманий, судом м. Костянтинівка йому обрано міру запобіжного заходу - арешт. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Триває слідство», - повідомили у прес-службі.

Крім того, 8 травня 2015 року у селищі Талаківка під Маріуполем було виявлено тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Оперативники встановили, що до цього факту причетні троє військовослужбовців, які дислокуються у прилеглому селищі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у квітні УНІАН повідомляв, що на Донеччині військовий застрелив свого колегу.