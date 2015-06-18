Москаль вимагає терміново роззброїти батальйони "Торнадо" та "Чернігів"

Як йдеться у повідомленні прес-служби Москаля, за останній тиждень по всій лінії розмежування вогню з боку так званої "ЛНР" почалися масовані обстріли як військовослужбовців, так і мирних громадян населених пунктів, розташованих у прифронтовій смузі.

«Замість того, щоб сконцентрувати свої зусилля і дати гідну відсіч ворогові, деякі підрозділи МВС України стали на шлях вчинення злочинів, а щоб прикрити свою негідну поведінку, видають себе борцями з «уявною» контрабандою. У першу чергу це стосується батальйонів «Торнадо» та «Чернігів», - сказано у повідомленні.

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Москаль просить терміново роззброїти ці батальйони, розформувати і вивести їх за межі Луганської області.

«Особливо негідною поведінкою та вчиненням серії злочинів зарекомендував себе батальйон «Торнадо», який фактично вийшов з підпорядкування МВС України та ГУ МВС у Луганській області», - повідомляє Москаль.

Він вважає, що зазначений батальйон перетворився на організовану злочинну групу, яка займалася викраденням людей, вбивствами, зґвалтуваннями, розбійними нападами та пограбуваннями.

Москаль також нагадав, що вчора співробітники Головної військової прокуратури ГПУ затримали низку учасників підрозділу «Торнадо», у тому числі командира Руслана Онищенка, який зник у Дніпропетровську. Щоб зреагувати на очищення батальйону, командири середньої ланки не дали можливості провести слідчі дії у приміщенні батальйону, який перебуває недалеко від Лисичанська, забарикадувалися і попередили про застосування вогнепальної зброї проти працівників міліції та Генпрокуратури.

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«На сьогодні ситуація вкрай напружена, бійці батальйону «Торнадо» зайняли кругову оборону вивели на позицію техніку, яку вони вкрали після військових дій на Дебальцевському плацдармі. Така поведінка батальйону сьогодні загрожує нормальній роботі жителів області, проведенню АТО і взагалі становить загрозу національній безпеці України. Я неодноразово звертався до вищого керівництва правоохоронних органів про неправомірні дії батальйону «Торнадо» щодо надання конкретних епізодів їхньої злочинної діяльності», - зазначив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 червня, співробітники департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури ГПУ затримали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо». Вони підозрюються у скоєнні низки тяжких злочинів на території Луганської області.